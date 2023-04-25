«Барселона» вернёт Обамеянга только в том случае, если игрок станет свободным агентом

Каталонская «Барселона» не намерена платить деньги за трансфер нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, «сине-гранатовые» в конце прошлого лета продали габонца за 12 миллионов евро.

По информации от Mundo Deportivo, «Барселона» действительно хочет вернуть Обамеянга, но руководство смущает тот факт, что футболиста связывает контракт с «Челси» до конца следующего сезона. Каталонцы чётко дали понять «Челси», что возьмут игрока только в случае того, если «синие» разорвут с ним контракт. Это позволит Обамеянгу стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик записал на свой актив всего один гол в АПЛ и два в Лиге чемпионов.