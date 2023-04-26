«Райо Вальекано» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Райо Вальекано - Барселона
Доступ после регистрации
Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Лопес Унаи•Паласон Иси•Трехо Оскар•Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио
26 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
Бан пользователя