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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

26 Апреля 2023 • 22:30 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
1 5.10 X 3.80 2 1.70
Через 0 ч. 7 мин.

В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Барселона
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарЛопес УнаиПаласон ИсиТрехо ОскарГарсия Альваро РивераКамелло Серхио
Запасные: Посо ХосеМартин АндресМумин АбдулМуньос Мигель IIЭрнандес МариоСавельич ЭстебанPep ChavarriaРауль де ТомасЛопес ДиегоСуарес МариоСанчес СальвадорСисс Пате
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдАлонсо МаркосБальде АлехандроПедриДе Йонг ФренкиГавиРафинья ДиасЛевандовски РобертТоррес Ферран
Запасные: Ямаль ЛаминКасадо МаркРиад ЧадиФати АнсуКесси ФранкПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиТорре ПаблоТенас Арнау
26 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
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Райо Вальекано Райо Вальекано
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