Хави: «У меня нет ощущения, что Гави начали чаще бить во время матчей»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не думает, что полузащитника Гави начали чаще бить по ногам во время матчей. Напомним, молодого хавбека ранее критиковали за агрессивное поведение на поле.

«У меня нет ощущения, что Гави начали чаще бить во время матчей. Дело лишь в том, что он часто участвует в дуэлях. Гави очень силён физически, за счёт чего выигрывает много единоборств. Я всегда советую ему действовать аккуратней. Однажды он получил жёлтую карточку на первой минуте, на затем начал играть осторожней», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Гави является действующим обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года.