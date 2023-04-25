«Барселона» предпочитает пригласить Обамеянга, а не Фирмино

Каталонская «Барселона» предпочитает вернуть нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Челси», нежели приглашать Роберто Фирмино из «Ливерпуля», который летом будет доступен на правах свободного агента.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» предпочитает пригласить именно Обамеянга, а не Фирмино, у которого большие финансовые аппетиты. Пьер-Эмерик, в свою очередь, готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Камп Ноу».

Напомним, Обамеянга связывает контракт с «Челси» до лета 2024 года, но стороны могут разорвать его по обоюдному согласию.