За Мадрид: «Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано»

«Барселона» ничего не смогла противопоставить «Райо Вальекано» в гостях. Мадридцы в каждом из таймов забили по голу, а каталонцу в концовке лишь сократили отставание.

Во вторник «Барселона» получили отличный подарок от другой каталонской команды – «Жирона» неожиданно обыграла «Реал». В среду уже «сливочные» надеялись на помощь соседей. Мадридский «Райо Вальекано» принимал «Барселону» и пытался притормозить ход «блауграны» к чемпионству.

Каталонцы постарались с первых минут взять мяч под свой контроль, но хозяева не были согласны с таким характером матча. Именно мадридцы и нанесли первый удар по воротам – на девятой минуте Паласон справа сместился в центр и выстрелил, но получилось точно в руки тер Штегену. У подопечных Хави никак не получалось поставить игру под свой контроль. Вскоре каталонцы обрезались на своей половине, и после быстрой контратаки Камелло пробил с линии штрафной, но гостей вновь спас вратарь.

В середине первого тайма мадридцы счёт открыли. Камелло разогнал контратаку своей команды правым флангом, сместился в центр и покатил мяч в левую часть штрафной, откуда Гарсия мощно пробил точно в дальний угол.

Лишь после этого барселонцы наконец-то сумели что-то придумать. Рафинья сделал пас на ход Левандовски, который слева ворвался в штрафную, но не сумел пробить Димитриевски. Удивительно, но за сорок минут это был единственная острая попытка «Барселоны» в атаке. Хозяева тоже никуда не рвались, оберегая преимущество. За минуту до перерыва каталонцы забили, но у Левандовски был зафиксирован офсайд, так что взятие ворот отменили. В компенсированное время у Кунде справа сорвалась подача, и мяч полетел за шиворот Димитриевски, но тот оказался готов. В итоге на перерыв «Райо Вальекано» ушёл с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма у «Барселоны» всё также ничего не получалось, и довольно быстро гости пропустили ещё раз. В центре поля последовал неудачный пас на де Йонга, который пытался в подкате выбить мяч, но получилось точно во Франсиско Гарсию. Защитник в итоге убежал на рандеву с тер Штегеном и легко переиграл немца,

Мадридцы начинали после этого потягивать время, а у каталонцев всё также ничего не получалось. В середине второй половины счёт едва не стал разгромным. Последовал заброса в правую зону штрафной гостей, откуда Камелло бил в дальний угол, но немного не попал. Мадридцы, казалось, перестали бояться соперника и не думали прижиматься к своим воротам, а вот у гостей всё также ничего не получалось.

За семь минут до конца матча интрига неожиданно возродилась. Вышедший на замену Кесси получил мяч перед штрафной и пробил, но попал в Лежён. От защитника хозяева мяч отскочил к Левандовски, который в касание из центра пробил точно в цель. Каталонцы тут же взвинтили скорости и постарались прижать соперника к его воротам. Однако мадридцы спокойно оборонялись и не давали соперникам шансов.

Счёт в итоге не изменился, и «блауграна» проиграла в Мадриде, не сумев оторваться от «Реала». В следующем туре на выходных «Барселона» проведёт домашний матч против «Бетиса». «Райо Вальекано» же в свою очередь отправится на выезд к «Эльче».

Роман Андреев