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Чемпионат Испании. Ла Лига

За Мадрид: «Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано»

27 Апреля 2023 • 01:01 Комментировать
Райо Вальекано
2:1
Барселона
окончен

«Барселона» ничего не смогла противопоставить «Райо Вальекано» в гостях. Мадридцы в каждом из таймов забили по голу, а каталонцу в концовке лишь сократили отставание.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:1Барселона
(1:0) Гарсия Альваро Ривера19'  
(2:0) Гарсия Франсиско III53'  
  83'Левандовски Роберт (2:1)
Димитриевски Столе  90'Балью ИванЛежён ФлорьянКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин Оскар 89' (Рауль де Томас ( 89') Лопес Унаи 80' (Санчес Сальвадор ( 80') Паласон ИсиТрехо Оскар 63' (Сисс Пате ( 63') Гарсия Альваро Ривера 80' (Pep Chavarria ( 80') Камелло Серхио 89' (Мумин Абдул ( 89')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресМуньос Мигель IIЭрнандес МариоСавельич ЭстебанЛопес ДиегоСуарес Марио
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдАлонсо Маркос 57' (Альба Жорди ( 57'  34') Бальде Алехандро  32'Гави  36' 79' (Гарсия Эрик ( 79') Де Йонг Френки 79' (Торре Пабло ( 79') Педри 68' (Кесси Франк ( 68') Рафинья Диас  61'Левандовски РобертТоррес Ферран 57' (Фати Ансу ( 57')
Запасные: Ямаль ЛаминКасадо МаркРиад ЧадиПенья ИньякиТенас Арнау
26 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

Во вторник «Барселона» получили отличный подарок от другой каталонской команды – «Жирона» неожиданно обыграла «Реал». В среду уже «сливочные» надеялись на помощь соседей. Мадридский «Райо Вальекано» принимал «Барселону» и пытался притормозить ход «блауграны» к чемпионству.

Каталонцы постарались с первых минут взять мяч под свой контроль, но хозяева не были согласны с таким характером матча. Именно мадридцы и нанесли первый удар по воротам – на девятой минуте Паласон справа сместился в центр и выстрелил, но получилось точно в руки тер Штегену. У подопечных Хави никак не получалось поставить игру под свой контроль. Вскоре каталонцы обрезались на своей половине, и после быстрой контратаки Камелло пробил с линии штрафной, но гостей вновь спас вратарь.

В середине первого тайма мадридцы счёт открыли. Камелло разогнал контратаку своей команды правым флангом, сместился в центр и покатил мяч в левую часть штрафной, откуда Гарсия мощно пробил точно в дальний угол.

Лишь после этого барселонцы наконец-то сумели что-то придумать. Рафинья сделал пас на ход Левандовски, который слева ворвался в штрафную, но не сумел пробить Димитриевски. Удивительно, но за сорок минут это был единственная острая попытка «Барселоны» в атаке. Хозяева тоже никуда не рвались, оберегая преимущество. За минуту до перерыва каталонцы забили, но у Левандовски был зафиксирован офсайд, так что взятие ворот отменили. В компенсированное время у Кунде справа сорвалась подача, и мяч полетел за шиворот Димитриевски, но тот оказался готов. В итоге на перерыв «Райо Вальекано» ушёл с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма у «Барселоны» всё также ничего не получалось, и довольно быстро гости пропустили ещё раз. В центре поля последовал неудачный пас на де Йонга, который пытался в подкате выбить мяч, но получилось точно во Франсиско Гарсию. Защитник в итоге убежал на рандеву с тер Штегеном и легко переиграл немца,

Мадридцы начинали после этого потягивать время, а у каталонцев всё также ничего не получалось. В середине второй половины счёт едва не стал разгромным. Последовал заброса в правую зону штрафной гостей, откуда Камелло бил в дальний угол, но немного не попал. Мадридцы, казалось, перестали бояться соперника и не думали прижиматься к своим воротам, а вот у гостей всё также ничего не получалось.

За семь минут до конца матча интрига неожиданно возродилась. Вышедший на замену Кесси получил мяч перед штрафной и пробил, но попал в Лежён. От защитника хозяева мяч отскочил к Левандовски, который в касание из центра пробил точно в цель. Каталонцы тут же взвинтили скорости и постарались прижать соперника к его воротам. Однако мадридцы спокойно оборонялись и не давали соперникам шансов.

Счёт в итоге не изменился, и «блауграна» проиграла в Мадриде, не сумев оторваться от «Реала». В следующем туре на выходных «Барселона» проведёт домашний матч против «Бетиса». «Райо Вальекано» же в свою очередь отправится на выезд к «Эльче».

Роман Андреев

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