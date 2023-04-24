Обамеянг стал одной из главных целей «Барселоны» на лето

«Барселона» очень хотела бы вернуть в свои ряды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Габонец покинул каталонский клуб прошлым летом, перебравшись в «Челси». В Лондоне форвард проводит не самый убедительный сезон, поэтому, как известно, намерен уйти. По сведениям Sky, «Барселона» уже определила Обамеянга как главную трансферную цель на позицию форварда. Наставник Хави Эрнандес считает, что 33-летний футболист способен дать его команде качества, которых у неё нет сейчас.

Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 19 матчах «Челси», отметившись тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.