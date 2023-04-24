Рафинья сыграет с «Райо Вальекано», несмотря на дискомфорт в матче с «Атлетико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас должен принять участие в ближайшем матче своей команды в чемпионате Испании, который состоится на выезде против «Райо Вальекано».

Инсайдер Хави Мигель в своих социальных сетях утверждает, что несмотря на дискомфорт во вчерашнем матче против мадридского «Атлетико», Рафинья сможет сыграть против «Райо Вальекано». Повреждение бразильца оказалось несерьёзным.

Отметим, что ранее ходили слухи о возможной продаже Рафиньи в конце сезона. На футболиста есть большой спрос среди клубов Английской премьер-лиги. В частности к бразильцу приписывали интерес со стороны «Ньюкасла».