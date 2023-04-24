Анчелотти: «Не думаю, что 11 очков отрыва «Барселоны» отражают реальное положение дел»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул на то, что «Барселона» несправедливо лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков. Напомним, до конца чемпионата осталось 8 туров.

«Не думаю, что 11 очков отрыва «Барселоны» отражают реальное положение дел. Во время матчей нельзя сказать, что мы настолько отстаём от первого места в плане качества», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» сохраняет шансы на победу в Кубке Испании, где 6 мая сыграет в финале с «Осасуной». В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти будет противостоять «Манчестер Сити» в полуфинале.