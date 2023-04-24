Хави: «Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает голкипера каталонской команды Марка-Андре тер Штегена одним из трёх лучших вратарей планеты. Напомним, вчера «сине-гранатовые» стали первой командой в истории, пропустившей менее 10 голов в 30 турах топ-7 европейских чемпионатов.

«Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира. Из-за его вклада в нашу игру я считаю, что он является лучшим», – сказал Хави на пресс-конференции после победы 1:0 над мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании.

Тер-Штеген сейчас лидирует в Ла Лиге по количеству сухих матчей. На счету немца 23 поединка без пропущенных голов, у его ближайшего преследователя Яна Облака из мадридского «Атлетико» – на 11 меньше.