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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира»

24 Апреля 2023 • 11:13 Комментировать
Райо Вальекано
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Барселона
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26.04 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает голкипера каталонской команды Марка-Андре тер Штегена одним из трёх лучших вратарей планеты. Напомним, вчера «сине-гранатовые» стали первой командой в истории, пропустившей менее 10 голов в 30 турах топ-7 европейских чемпионатов.

«Тер Штеген входит в тройку лучших голкиперов мира. Из-за его вклада в нашу игру я считаю, что он является лучшим», – сказал Хави на пресс-конференции после победы 1:0 над мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании.

Тер-Штеген сейчас лидирует в Ла Лиге по количеству сухих матчей. На счету немца 23 поединка без пропущенных голов, у его ближайшего преследователя Яна Облака из мадридского «Атлетико» – на 11 меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
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