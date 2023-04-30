Коварный гол Мбаппе и удаление Хакими: «ПСЖ» пропустил трижды и сенсационно проиграл «Лорьяну» дома

В очередном туре чемпионата Франции безоговорочный лидер таблицы «ПСЖ» встречался на «Парк де Пренс» с «Лорьяном».

«Пари Сен-Жермен» избавлен от приятных тягот высоких стадий Лиги чемпионов по причине вылета из этого турнира от «Баварии» ещё в 1/8 финала. Таким образом, остаётся у парижского суперклуба для выступлений только внутренняя французская арена, где таким мастерам бывает скучно. Но что поделать, раз вылетаете из Лиги чемпионов, значит, довольствуйтесь гарантированным минимумом.

Тем более что набранных очков-то у «ПСЖ» в Лиге 1 максимум по сравнению с другими командами. На восемь баллов опережали подопечные Кристофа Галтье идущий на втором месте «Марсель», прежде чем начать свой домашний матч против «Лорьяна». Этот клуб идёт в середине таблицы, и вылет в Лигу 2 не грозит ему. Так что вполне однозначно смотрелись предстартовые расклады в пользу «ПСЖ». Или не совсем однозначно?

Игра стала развиваться по не самому ожидаемому сценарию. На одиннадцатой минуте Мбаппе не открыл счёт после передачи Берната, поскольку свои ворота защитил Мвого. Расплата за нереализованный момент настигла парижан спустя несколько минут. Февр осуществил свои дела на правом крыле атаки гостей, откуда выполнил прострел на ле Фе, в падении расстрелявшего ворота хозяев (0:1).

Проблем добавилось для парижан на двадцатой минуте, когда Хакими грубо срубил в центре поля Йонгву, за что получил вторую жёлтую карточку. В меньшинстве остались подопечные Кристофа Галтье – соответственно, их задача усложнилась. На исходе получаса игры Мбаппе оказался на газоне возле чужих ворот, но пенальти не был назначен. Однако хитрый Килиан придумал, как выйти из этой оказии с пользой для себя и своей команды.

Помните, как Аршавин забивал в ворота Левенца в Суперкубке России 2008 года? Примерно так же забил и Мбаппе в ворота Мвого. Вратарь «Лорьяна» готовился вынести мяч от своих к центру поля и не ожидал, что Килиан коварно подкрадётся сбоку, как ни в чём не бывало подхватит этот мяч и отправит его в пустую сетку. Споры гостей оказались бесполезными – курьёзный гол был засчитан, и счёт сравнялся.

То есть как получается? «ПСЖ» в лице Мбаппе проявил смекалку и исправил ситуацию с неназначением пенальти в чужие ворота, поэтому гештальт для парижан, что называется, закрылся. Но и «Лорьян» со своей стороны смог компенсировать невнятно пропущенный гол. На 40-й минуте Февр протиснулся справа к лицевой линии, откуда прострелил на замкнвшего голевую цепь Йонгву (1:2).

Работу над ошибками не проделал «ПСЖ» – второй мяч пропустили хозяева примерно так же, как и первый. С той лишь разницей, что в первом случае Хакими ещё находился на поле. Кстати, Ибраима Коне на 41-й минуте мог принести гостям преимущество в два гола, однако ж не попал в левый угол, пробив со средней дистанции рядом со штангой.

Задавить соперника после перерыва у звёздных хозяев не получилось. Команды обменялись моментами в середине тайма. Мбаппе навесил справа, и возник шанс у Данилу, но сэйв сотворил Мвого. А мимо противоположных ворот промахнулся ле Фе из-за пределов штрафной после углового. Ну а на 76-й минуте Дьенг уже откровенно простил «Париж», запулив мяч над перекладиной пустых ворот после прострела слева.

Кристоф Галтье не донёс до своих подопечных, как переломить ход матча. Вместо этого наставник хозяев получил жёлтую карточку за неподобающее поведение на бровке. А настырный Дьенг в концовке забил два гола. Первый был отменён из-за офсайда. Во втором случае он в одиночестве убежал в контратаку из середины поля и не переиграл Доннарумму сразу, зато результативно затолкал мяч в сетку на добивании (1:3).

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Кто же мог прогнозировать, что «ПСЖ» проиграет дома команде из второй половины таблицы с разницей в два гола? Но произошло именно такое событие. Чтобы забить даже один мяч, Мбаппе пришлось прибегать к хитрости, а что вообще делал Месси в этом матче, почему не вытащил «Париж» за шкирку? Понятно, было удаление, но это же не повод без пяти минут чемпиону проигрывать дома 1:3 сопернику, который ему не ровня. В общем, прервалась таким образом трёхматчевая победная серия парижан в чемпионате Франции.

Кирилл Иванцов