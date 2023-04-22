«ПСЖ» выставит на трансфер полузащитника, купленного прошлым летом

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер вряд ли продолжит свои выступления в клубе в следующем сезоне.

Испанец был приобретён у «Валенсии» в последний день прошлогоднего летнего трансферного окна за 18 млн евро. Хавбеку не удалось оправдать ожидания руководства парижан, о чём уже неоднократно сообщали французские СМИ. По информации журналиста Андреса Онрубии, Луиш Кампуш, занимающийся трансферными вопросами «ПСЖ», уже решил выставить Солера на продажу. Клуб не станет удерживать 26-летнего футболиста, если получит по нему приемлемые предложения.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Карлоса Солера в 30 млн евро.