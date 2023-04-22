Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выставит на трансфер полузащитника, купленного прошлым летом

22 Апреля 2023 • 22:22 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
30.04 18:05

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер вряд ли продолжит свои выступления в клубе в следующем сезоне.

Испанец был приобретён у «Валенсии» в последний день прошлогоднего летнего трансферного окна за 18 млн евро. Хавбеку не удалось оправдать ожидания руководства парижан, о чём уже неоднократно сообщали французские СМИ. По информации журналиста Андреса Онрубии, Луиш Кампуш, занимающийся трансферными вопросами «ПСЖ», уже решил выставить Солера на продажу. Клуб не станет удерживать 26-летнего футболиста, если получит по нему приемлемые предложения.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Карлоса Солера в 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Карлос Солер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Осер Осер
Лилль Лилль
1
1
4.70 3.95 1.74
Видео
98 мин
Ланс Ланс
Монако Монако
3
0
2.16 3.50 3.40
Видео
23.04.23 в 14:00
Реймс Реймс
Страсбург Страсбург
1.85 3.95 4.10
Видео
23.04.23 в 16:00
Ницца Ницца
Клермон Клермон
1.63 3.95 5.80
Видео
23.04.23 в 16:00
Нант Нант
Труа Труа
1.73 3.80 5.00
Видео
23.04.23 в 16:00
Аяччо Аяччо
Брест Брест
2.85 3.00 2.85
Видео
23.04.23 в 16:00
Лорьян Лорьян
Тулуза Тулуза
2.60 3.75 2.60
Видео
23.04.23 в 18:05
Монпелье Монпелье
Ренн Ренн
3.10 3.40 2.36
Видео
23.04.23 в 21:45
Лион Лион
Марсель Марсель
2.70 3.85 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
22:39 · Франция. Лига 1
Экитике может остаться в «ПСЖ» при определённом условии
22:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выставит на трансфер полузащитника, купленного прошлым летом
21:53 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Санчес должен быть благодарен «Интеру»
21:30 · Франция. Лига 1
«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:56 · Франция. Лига 1
«Осер» с «Лиллем» обменялись голами с пенальти
16:28 · Испания. Ла Лига
Европейские варианты для Месси ограничиваются только двумя клубами 1
16:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал о своём общении с Неймаром
14:56 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Для меня Мбаппе — легенда Франции»
14:28 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я не в курсе о переговорах по возвращению Месси»
14:04 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Внутренний титул - это тоже важно»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл бюджетную альтернативу Беллингему
10:48 · Франция. Лига 1
Месси установил рекорд чемпионата Франции
09:04 · Франция. Лига 1
Фолланд: «Матч «Ланс» - «Монако» важен в борьбе за Лигу чемпионов»
07:59 · Испания. Ла Лига
Известно, как игроки «Барселоны» реагируют на возвращение Месси
07:11 · Франция. Лига 1
Головин - в заявке «Монако» на матч с «Лансом»
Все новости
Рекомендуем