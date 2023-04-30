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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе забил курьёзный гол в Лиге 1

30 Апреля 2023 • 18:50 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

В воскресенье вечером в чемпионате Франции играют «ПСЖ» и «Лорьян. Гостям удалось забить первыми, но на исходе получаса игрового времени фаворит отыгрался. Автором курьёзного гола стал звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе. Голкипер Ивон Мвого с рук сбросил мяч себе в ноги, после чего Мбаппе легко «обокрал» вратаря и поразил пустую рамку.

Мвого прекрасно видел Мбаппе. Очевидно, голкипер «Лорьяна» думал, что мяч находится не в игре, и что ему нужно выполнить штрафной удар после фола в атаке. Однако свистка арбитра на самом деле не было.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «ПСЖ» и «Лорьяном» можно в текстовой трансляции.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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