Мбаппе забил курьёзный гол в Лиге 1

В воскресенье вечером в чемпионате Франции играют «ПСЖ» и «Лорьян. Гостям удалось забить первыми, но на исходе получаса игрового времени фаворит отыгрался. Автором курьёзного гола стал звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе. Голкипер Ивон Мвого с рук сбросил мяч себе в ноги, после чего Мбаппе легко «обокрал» вратаря и поразил пустую рамку.

Мвого прекрасно видел Мбаппе. Очевидно, голкипер «Лорьяна» думал, что мяч находится не в игре, и что ему нужно выполнить штрафной удар после фола в атаке. Однако свистка арбитра на самом деле не было.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «ПСЖ» и «Лорьяном» можно в текстовой трансляции.