«ПСЖ» - «Лорьян»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Лорьяном».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ПСЖ - Лорьян
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Протокол игры
|15'Ле Фе Энцо (0:1)
|(1:1) Мбаппе Килиан29'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф 5'• 20'Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Бернат Хуан•Данилу Перейра•Верратти Марко•Солер Карлос•Витинья II•Месси Лионель•Мбаппе Килиан
30 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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