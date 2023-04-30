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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» - «Лорьян»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

30 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать
ПСЖ
1:1
Лорьян
1 2.55 X 3.65 2 2.60
1-й тайм

В рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Лорьяном».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча ПСЖ - Лорьян

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Протокол игры  
ПСЖ1:1Лорьян
 15'Ле Фе Энцо (0:1)
(1:1) Мбаппе Килиан29' 
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф  5'  20'Рамос СерхиоМаркиньос МаркосБернат ХуанДанилу ПерейраВерратти МаркоСолер КарлосВитинья IIМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльМендеш НунуЛетелье АлександрЗаир-Эмери УорренХусни ИлиесФабиан Руис
Мвого ИвонМеите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанКалюлю ГедеонЙонгва ДарлинИнносент БонкеАбергель ЛоранФевр РоменЛе Фе ЭнцоКоне Ибраима
Запасные: Аушиш АдильДукуре СиринеКатлайн ЙоаннПонсо ЖульенКари АйманДиарра СтефанБамба ДьенгБартуш ТеддиВакерс Максим
30 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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