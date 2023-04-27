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Чемпионат Франции. Лига 1

Бекхэм побывал на тренировке «ПСЖ»

27 Апреля 2023 • 18:40 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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30.04 18:05

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм побывал на тренировке «ПСЖ». Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях ряд фотографий. На одной из них Бекхэм позирует рядом с Лионелем Месси и Марко Верратти, на другой – рядом с Килианом Мбаппе, а ещё на одной – рядом с Серхио Рамосом. Есть и общее фото англичанина с французской командой.

«ПСЖ» был последним клубом в карьере Дэвида Бекхэма. За французский клуб англичанин выступал во второй части сезона 2012/2013. Тогда Бекхэм провёл 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 30 апреля – против «Лорьяна».

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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