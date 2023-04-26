В «Барселоне» уверены в возвращении Месси

Каталонская «Барселона» уверена в возвращении нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ». По информации от инсайдера Алекса Пинтанеля, руководство «сине-гранатовых» уверено в трансфере аргентинца, который летом может стать свободным агентом, если не продлит свой контракт с «ПСЖ».

Напомним, Месси тоже заинтересован в возвращении в «Барселону», ради чего даже готов пойти на сокращение зарплаты. Отмечается, что в раздевалке «сине-гранатовых» тоже присутствует уверенность в трансфере Лионеля.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В этом сезоне аргентинец записал на свой актив 15 голов и 15 ассистов в чемпионате Франции.