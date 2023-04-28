Президент Ла Лиги рассказал, почему «Барселоне» будет трудно вернуть Месси

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Звёздный нападающий может вернуться в родной для себя клуб уже в ближайшие месяцы. Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона.

Впрочем, как считает Тебас, «Барселоне» будет непросто оформить громкую сделку из-за финансовых трудностей: «На сегодняшний день переход Месси в «Барселону» видится мне очень сложной операцией. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но для начала клубу предстоит продать игроков и сократить зарплатную ведомость, также многое будет зависеть от запросов Месси. «Барселона» – это не «ПСЖ», – цитирует журналист Решад Рахман президента Ла Лиги.