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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги рассказал, почему «Барселоне» будет трудно вернуть Месси

28 Апреля 2023 • 00:51 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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29.04 22:00

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Звёздный нападающий может вернуться в родной для себя клуб уже в ближайшие месяцы. Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона.

Впрочем, как считает Тебас, «Барселоне» будет непросто оформить громкую сделку из-за финансовых трудностей: «На сегодняшний день переход Месси в «Барселону» видится мне очень сложной операцией. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но для начала клубу предстоит продать игроков и сократить зарплатную ведомость, также многое будет зависеть от запросов Месси. «Барселона» – это не «ПСЖ», – цитирует журналист Решад Рахман президента Ла Лиги.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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