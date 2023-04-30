«ПСЖ» установил собственный антирекорд при катарских владельцах

«Пари Сен-Жермен» неожиданно уступил «Лорьяну» в родных стенах (1:3) в поединке 33-го тура французской Лиги 1.

Команда Кристофа Галтье осталась в меньшинстве на 20-й минуте из-за удаления Ашрафа Хакими. Гости смогли воспользоваться выгодным для себя раскладом, доведя в итоге дело до победы над лидером чемпионата. Как отмечает Opta, впервые при катарских владельцах (с сезона 2011/12) «ПСЖ» проиграл домашний матч Лиги 1, пропустив при этом три или более гола.

Парижане имеют в своём активе 75 набранных очков после 33 туров. Располагающийся на второй строчке «Марсель» отстаёт на восемь баллов при одной игре в запасе.