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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нацелился на форварда, оценённого в 65 млн евро

28 Апреля 2023 • 01:33 Комментировать
Лилль
...
Аяччо
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29.04 18:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Канадский футболист, как неоднократно сообщалось, намерен уйти предстоящим летом, а «Лилль» готов продать своего лидера, если получит достойные предложения. По информации журналиста Лоика Танзи, новым претендентом на 23-летнего форварда стал «ПСЖ». Футбольный советник парижан Луиш Кампуш хорошо знаком с Дэвидом, который, по его мнению, способен усилить команду. Стоимость возможного трансфера оценивается в 65 млн евро.

Джонатан Дэвид занимает вторую строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги 1, уступая только Килиану Мбаппе (21 гол против 22).

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Джонатан Дэвид Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
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ЛИЛЛЬ АЯЧЧО
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