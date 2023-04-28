«ПСЖ» нацелился на форварда, оценённого в 65 млн евро

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Канадский футболист, как неоднократно сообщалось, намерен уйти предстоящим летом, а «Лилль» готов продать своего лидера, если получит достойные предложения. По информации журналиста Лоика Танзи, новым претендентом на 23-летнего форварда стал «ПСЖ». Футбольный советник парижан Луиш Кампуш хорошо знаком с Дэвидом, который, по его мнению, способен усилить команду. Стоимость возможного трансфера оценивается в 65 млн евро.

Джонатан Дэвид занимает вторую строчку в списке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги 1, уступая только Килиану Мбаппе (21 гол против 22).