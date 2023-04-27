Жена Серхио Рамоса: «Не знаю, останемся ли мы в Париже»

Жена Серхио Рамоса ответила на вопрос о будущем игрока в «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт 37-летнего центрального защитника с парижским клубом истекает в июне. В настоящий момент стороны не близки к договорённости по новому соглашению.

«Я не знаю, останемся мы в Париже или вернёмся в Испанию, – рассказывает Пилар Рубио. – Хуже всего то, что я не узнаю этого до самого последнего момента, поэтому сейчас я об этом даже не думаю», – цитируют французские СМИ жену испанского футболиста.

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в 39 матчах «ПСЖ», отметившись тремя голами и одним ассистом.