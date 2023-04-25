Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Диалло летом вернётся в «ПСЖ», но будет продан

25 Апреля 2023 • 01:20 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Хоффенхайм
29.04 16:30

Центральный защитник Абду Диалло, выступающий за «РБ Лейпциг» на правах аренды из «ПСЖ», вряд ли продолжит выступления в Париже.

Немецкий клуб арендовал сенегальца до конца текущего сезона. Ожидается, что летом футболист вернётся в «ПСЖ», но будет выставлен на продажу, докладывает Le Parisien. Сам 26-летний игрок также предпочитает перейти в другой клуб на постоянной основе.

Контракт Абду Диалло с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Ряды парижского гранда защитник пополнил в 2019 году, перебравшись из дортмундской «Боруссии» более чем за 30 млн евро. В текущем сезоне Диалло принял участие лишь в 12 матчах «РБ Лейпцига».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Абду Диалло трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ ХОФФЕНХАЙМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
01:20 · Германия. Бундеслига
Диалло летом вернётся в «ПСЖ», но будет продан
01:00 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «В Германии я больше всего страдал от одиночества»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд претендует на полузащитника «Челси»
00:51 · Германия. Бундеслига
Гасилин рассказал, что Сане могли отстранить от академии «Шальке»
24 Апреля
22:51 · Германия. Бундеслига
Себальос может отказать «Реалу» в случае прихода Беллингема
21:28 · Германия. Бундеслига
Осимхен выбрал себе новый клуб
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» полностью уверен в подписании Гвардиола
20:53 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны заявлениями Тухеля относительно будущего Теля
20:36 · Германия. Бундеслига
Зоммер может покинуть «Баварию» летом
18:43 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес продлит контракт с «Баварией» в ближайшие дни
15:41 · Германия. Бундеслига
Тухеля могут уволить из «Баварии» в мае слухи
13:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать звёздного нападающего
13:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пока не определилась с будущим Гнабри
12:39 · Германия. Бундеслига
Павар и Люка Эрнандес присутствовали на вчерашнем матче «Милана»
12:07 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет купить нападающего сборной Франции
Все новости
Рекомендуем