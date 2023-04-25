Диалло летом вернётся в «ПСЖ», но будет продан

Центральный защитник Абду Диалло, выступающий за «РБ Лейпциг» на правах аренды из «ПСЖ», вряд ли продолжит выступления в Париже.

Немецкий клуб арендовал сенегальца до конца текущего сезона. Ожидается, что летом футболист вернётся в «ПСЖ», но будет выставлен на продажу, докладывает Le Parisien. Сам 26-летний игрок также предпочитает перейти в другой клуб на постоянной основе.

Контракт Абду Диалло с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Ряды парижского гранда защитник пополнил в 2019 году, перебравшись из дортмундской «Боруссии» более чем за 30 млн евро. В текущем сезоне Диалло принял участие лишь в 12 матчах «РБ Лейпцига».