«РБ Лейпциг» подобрался к зоне Лиги чемпионов, забив один гол «Хоффенхайму»

В 30-м туре Бундеслиги претендующий на место в топ-4 «РБ Лейпциг» играл дома против «Хоффенхайма», который также остро нуждается в очках, решая задачу по спасению места в элите. Попаданий в створ было откровенно мало. На 28-й минуте «быки» перехватили мяч у линии штрафной, и Кристофер Нкунку жестоко наказал соперников за грубую ошибку - 1:0. После перерыва Андре Силва оказался один перед воротами и пробил в перекладину.
«РБ Лейпциг» идет на пятом месте в двух очках от топ-четверки, соперник -14-й.
Протокол игры
|(1:0) Нкунку Кристофер28'
Бласвих Янис•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко59' (Андре Силва (59') •Симакан Мохамед81' (Хенрихс Бенджамин (81') •Раум Давид59' (Хальстенберг Марсель (59') •Лаймер Конрад•Кампль Кевин•Вернер Тимо•Форсберг Эмиль59' (Ольмо Дани (59') •Нкунку Кристофер59' (Диалло Абду (59')
Запасные: Кларк Кейден•Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Поульсен Юссуф
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Брукс Джон•Акпогума Кевин• 86'Кадержабек Павел69' (Сков Роберт (69') •Крамарич Андрей•Гайгер Деннис61' (Руди Себастьян (61') • 62'Баумгартнер Кристоф61' (Прёмель Гриша (61') •Анхелиньо Хосе46' (Нсоки Стенли (46') •Бебу Ила81' (Дольберг Каспер (81') •Даббур Мунас
Запасные: Беккер Финн•Филипп Лука•Бисакшич Эрмин•Тохумджу Умут
29 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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