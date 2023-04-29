«РБ Лейпциг» подобрался к зоне Лиги чемпионов, забив один гол «Хоффенхайму»

В 30-м туре Бундеслиги претендующий на место в топ-4 «РБ Лейпциг» играл дома против «Хоффенхайма», который также остро нуждается в очках, решая задачу по спасению места в элите. Попаданий в створ было откровенно мало. На 28-й минуте «быки» перехватили мяч у линии штрафной, и Кристофер Нкунку жестоко наказал соперников за грубую ошибку - 1:0. После перерыва Андре Силва оказался один перед воротами и пробил в перекладину.

«РБ Лейпциг» идет на пятом месте в двух очках от топ-четверки, соперник -14-й.