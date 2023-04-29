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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» подобрался к зоне Лиги чемпионов, забив один гол «Хоффенхайму»

29 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать
РБ Лейпциг
1:0
Хоффенхайм
окончен

В 30-м туре Бундеслиги претендующий на место в топ-4 «РБ Лейпциг» играл дома против «Хоффенхайма», который также остро нуждается в очках, решая задачу по спасению места в элите. Попаданий в створ было откровенно мало. На 28-й минуте «быки» перехватили мяч у линии штрафной, и Кристофер Нкунку жестоко наказал соперников за грубую ошибку - 1:0. После перерыва Андре Силва оказался один перед воротами и пробил в перекладину.

«РБ Лейпциг» идет на пятом месте в двух очках от топ-четверки, соперник -14-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг1:0Хоффенхайм
(1:0) Нкунку Кристофер28'  
Бласвих ЯнисКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол Йошко 59' (Андре Силва ( 59') Симакан Мохамед 81' (Хенрихс Бенджамин ( 81') Раум Давид 59' (Хальстенберг Марсель ( 59') Лаймер КонрадКампль КевинВернер ТимоФорсберг Эмиль 59' (Ольмо Дани ( 59') Нкунку Кристофер 59' (Диалло Абду ( 59')
Запасные: Кларк КейденБа СануссуНюланд ЭрьянПоульсен Юссуф
Бауманн ОливерКабак ОзанБрукс ДжонАкпогума Кевин  86'Кадержабек Павел 69' (Сков Роберт ( 69') Крамарич АндрейГайгер Деннис 61' (Руди Себастьян ( 61'  62') Баумгартнер Кристоф 61' (Прёмель Гриша ( 61') Анхелиньо Хосе 46' (Нсоки Стенли ( 46') Бебу Ила 81' (Дольберг Каспер ( 81') Даббур Мунас
Запасные: Беккер ФиннФилипп ЛукаБисакшич ЭрминТохумджу Умут
29 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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