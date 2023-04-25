Полузащитник Леандро Паредес находится не в лучших отношениях с лидерами раздевалки «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец проводит текущий сезон в «Ювентусе» на правах аренды, но уже летом вернётся в «ПСЖ», так как туринцы не заинтересованы в выкупе. По информации L’Equipe, игроки «ПСЖ» совсем не ждут возвращения 28-летнего хавбека. Паредес и Рамос устроили стычку в матче «Ювентуса» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, и отношение испанского ветерана к чемпиону мира точно нельзя название дружеским. Отмечается также, что защитника полностью поддерживает пользующийся огромным авторитетном в «ПСЖ» Килиан Мбаппе – француз тоже не в восторге от поведения полузащитника.