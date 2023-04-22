Экитике может остаться в «ПСЖ» при определённом условии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике всё ещё может остаться в клубе.

Форвард угодил в список футболистов, которых «ПСЖ» планирует продать грядущим летом, о чём многократно информировали различные источники. По данным журналиста Фабриса Хокинса, положение Экитике всё же может быть пересмотрено в случае ухода главного тренера Кристофа Галтье, чья отставка кажется практически неизбежной. Интерес к 20-летнему игроку проявляют представители немецкой Бундеслиги и Английской премьер-лиги.

Уго Экитике стал автором четырёх забитых мячей и трёх результативных передач в 27 матчах за парижан в нынешней кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.