Мбаппе впервые в карьере проиграл в домашнем матче за «ПСЖ», в котором забил

Гол Килиана Мбаппе не помог «Пари Сен-Жермен» избежать поражения в матче с «Лорьяном» (1:3).

В воскресной встрече Лиги 1 для парижан всё с самого начала пошло не так: уже на 15-й минуте гости открыли счёт, а спустя ещё пять минут Ашраф Хакими увидел перед собой красную карточку. Вскоре точный удар Мбаппе позволил коллективу Кристофа Галтье отыграться, однако «Лорьян» воспользовался численным преимуществом, забив ещё дважды. Как отмечает MisterChip, «ПСЖ» впервые проиграл на «Парк де Пренс», когда в составе команды отличился Килиан Мбаппе.

Несмотря на неудачу, парижане продолжают возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 с 75 очками после 33-х туров. В активе «Марселя», идущего вторым, 70 баллов.