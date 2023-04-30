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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос: «У нас достаточно таланта и воли, судьба титула по-прежнему в наших руках»

30 Апреля 2023 • 22:05 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
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Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился мыслями после неудачи своей команды в поединке с «Лорьяном».

Коллектив Кристофа Галтье уступил со счётом 1:3 в родных стенах, оставшись в меньшинстве уже на 20-й минуте. Отрыв парижан от идущего вторым «Марселя» может сократиться до пяти очков за пять туров до завершения сезона.

«У нас достаточно таланта, у нас есть воля, и сейчас наша цель предельно ясна – мы должны стать чемпионами Франции. Судьба титула Лиги 1 по-прежнему в наших руках, мы не должны так просто транжирить преимущество. Нужно многое улучшить и показать свою силу, что особенно касается домашних матчей», – сказал в беседе с Canal+ бразилец.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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