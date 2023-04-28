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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси продолжает ждать конкретного предложения от «Барселоны»

28 Апреля 2023 • 23:58 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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Через 21 ч. 37 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону».

35-летний футболист не продлил свой действующий контракт с парижанами, истекающий в конце июня. «Барселона» активно работает над подписанием аргентинца: клуб уже отправил руководству Ла Лиги экономический план по регистрации Месси на следующий сезон. Тем временем сам игрок, как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, спокоен относительно своего будущего. Он ждёт, когда «Барселона» разберётся с финансовыми вопросами и сможет сделать ему конкретное контрактное предложение.

Ранее в СМИ появились сведения о готовности Лионеля Месси пойти на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб.

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