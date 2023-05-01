Галтье ничего не сказал игрокам «ПСЖ» после поражения от «Лорьяна»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье предпочёл не обсуждать неудачу с игроками сразу после финального свистка.

В воскресенье парижский гранд неожиданно уступил «Лорьяну» в родных стенах (1:3), оставшись в меньшинстве на 20-й минуте. Как отмечает журналист Фабрис Хокинс, наставник команды не стал произносить речь в раздевалке после завершения матча, несмотря на явно разгневанный вид. Предполагается, что рулевой решил отложить разговор с игроками на следующий день, как это уже происходило ранее.

В матче предстоящего тура Лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде против «Труа». Встреча состоится 7 мая.