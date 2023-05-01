Месси получил низкую оценку за матч с «Лорьяном»

В воскресенье «ПСЖ» проиграл домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна» (1:3). Звёздный нападающий парижан Лионель Месси вошёл в группу футболистов команды с наиболее низкой оценкой – 3 балла из 10.

«Если не брать в расчёт неплохой дебют, матч для Месси сводился к множеству потерь мяча. Аргентинец по обыкновению уступал в физической борьбе, и соперники без труда читали каждое его намерение», - говорится в комментарии к выступлению Месси.

Также по 3 балла за матч получили Серхио Рамос, Марко Верратти, Карлос Солер и Хуан Бернат. Килиан Мбаппе, забивший курьёзный гол, получил 6 баллов.