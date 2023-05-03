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Чемпионат Франции. Лига 1

Нуну Мендеш выбыл до конца сезона официально

03 Мая 2023 • 18:31 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

Португальский защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш не сможет помочь клубу на решающем этапе сезона.

По информации пресс-службы французского гранда, игрок сборной Португалии завершил текущую кампанию из-за повреждения правого подколенного сухожилия. 20-летний футболист получил травму в матче 33-го тура Лиги 1 с «Лорьяном», который завершился поражением парижан со счётом 1:3.

Напомним, что Мендеш провёл в нынешнем сезоне 32 матча в рамках всех состязаний, забив два гола при семи результативных передачах. За «ПСЖ» Нуну выступает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
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