Месси и Мбаппе – в атаке «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Главный тренер парижан Кристоф Галтье решил включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Верратти, Данило, Витинья, Солер, Месси, Мбаппе.

Стартовый свисток на «Парк де Пренс» прозвучит в 18:05 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Второй «Марсель» команда Кристофа Галтье опережает на восемь очков.