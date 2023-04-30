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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш: «Уверен, игроки «ПСЖ» всё ещё поддерживают Галтье»

30 Апреля 2023 • 21:47 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
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Клубный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш ответил на вопросы журналистов после поражения от «Лорьяна» (1:3).

Лидеры Лиги 1 несколько усложнили себе задачу по завоеванию титула, неожиданно уступив в родных стенах.

«Мы понимаем разочарование болельщиков после такого матча. Мы все сейчас разочарованы. Я только что вернулся из раздевалки, где видел очень расстроенных игроков.

Поддерживают ли футболисты тренера? Уверен, что да. Мы должны сплотиться и вместе завоевать чемпионский титул. Нам нужна правильная реакция от всех, включая болельщиков, чтобы финишировать первыми. Мы обязательно сделаем это», – сказал в интервью Canal+ Кампуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ Кристоф Галтье Луиш Кампуш
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