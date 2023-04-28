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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мбаппе пытается убедить Коло-Муани перейти в «ПСЖ»

28 Апреля 2023 • 11:34 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Аугсбург
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29.04 16:30

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пытается убедить своего партнёра по сборной Франции Рандаля Коло-Муани перейти в парижскую команду. По информации от журналиста Кристиана Фалька, игроки ведут переговоры о потенциальном трансфере.

Ранее ходили слухи, что франкфуртский «Айнтрахт» согласится отпустить Коло-Муани грядущим летом только за сумму в районе 100 миллионов евро. На форварда также претендует мюнхенская «Бавария», которая тоже находится в поисках нападающего.

Напомним, «ПСЖ» также рассматривает вариант с трансфером Виктора Осимхена из «Наполи», который является лучшим бомбардиром Серии А с 21 голом. На счету Коло-Муани 13 голов и 10 ассистов в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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