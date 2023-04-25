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Чемпионат Франции. Лига 1

Стали известны требования Месси по новому контракту с «ПСЖ»

25 Апреля 2023 • 21:01 Комментировать (4)
ПСЖ
...
Лорьян
30.04 18:05

В «Пари Сен-Жермен» не смогли удовлетворить запросы звезды команды Лионеля Месси.

Нынешний договор аргентинца истекает в июне, и в «ПСЖ», похоже, уже смирились со скорым уходом форварда. По данным Le Parisien, окружение Месси потребовало у руководства парижан повышение зарплаты – такой запрос обусловлен триумфом игрока на чемпионате мира в Катаре, что, как считает отец Лионеля, должно быть отражено в обновлённом договоре. Текущая зарплата нападающего составляет порядка 37 млн евро в год.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Месси считается «Барселона». Каталонский клуб активно работает над возвращением футболиста в свои ряды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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Комментарии (4)
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singem
25 Апреля 2023 в 22:21
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типафутбольныйаналитик
25 Апреля 2023 в 21:46
старикам тут не месте. время Месси и Роналду давно прошли
ингерман
25 Апреля 2023 в 21:42
ай гоните уже гнома под зад пинком.. в туфталоне ево давно ждуть.. а-ха-ха-ха! )))
Alex1972
25 Апреля 2023 в 21:13
Дайте Месси денег...
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