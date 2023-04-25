Стали известны требования Месси по новому контракту с «ПСЖ»

В «Пари Сен-Жермен» не смогли удовлетворить запросы звезды команды Лионеля Месси.

Нынешний договор аргентинца истекает в июне, и в «ПСЖ», похоже, уже смирились со скорым уходом форварда. По данным Le Parisien, окружение Месси потребовало у руководства парижан повышение зарплаты – такой запрос обусловлен триумфом игрока на чемпионате мира в Катаре, что, как считает отец Лионеля, должно быть отражено в обновлённом договоре. Текущая зарплата нападающего составляет порядка 37 млн евро в год.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Месси считается «Барселона». Каталонский клуб активно работает над возвращением футболиста в свои ряды.