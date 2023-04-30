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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» проиграл 3 из 4 последних матчей Лиги 1

30 Апреля 2023 • 20:03 Комментировать
ПСЖ
1:3
Лорьян
окончен

В воскресенье «ПСЖ» разочаровал своих болельщиков, уступив «Лорьяну» на своём поле с результатом 1:3 в календарной игре чемпионата Франции. Любопытно, что команда Кристофа Галтье проиграла три из четырёх последних домашних матчей Лиги 1 – ранее в марте-апреле на «Парк де Пренс» были проиграны матчи против «Ренна» (0:2) и «Лиона» (0:1).

Теперь «Марсель», идущий в турнирной таблице Лиги 1 вторым, имеет возможность сократить отставание от лидирующего «ПСЖ» до пяти зачётных баллов. Для этого провансальцам нужно обыграть на своём поле «Осер» в воскресенье вечером.

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