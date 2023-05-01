Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию

В воскресенье «ПСЖ» разочаровал своих болельщиков домашним поражением от «Лорьяна» в календарном матче чемпионата Франции (1:3). После игры звёздный форвард парижан Лионель Месси покинул расположение клуба и отправился в Саудовскую Аравию. В социальных сетях уже появилась фотография аргентинца в этой стране.

Как сообщает Le Parisien, Месси проведёт в Саудовской Аравии несколько дней. Аргентинец является послом туризма этой страны. Его визит никак не связан со слухами о возможном переходе в «Аль-Хиляль».

Напомним, что Лионель Месси получил низкую оценку за воскресный матч против «Лорьяна».

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