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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию

01 Мая 2023 • 17:15 Комментировать

В воскресенье «ПСЖ» разочаровал своих болельщиков домашним поражением от «Лорьяна» в календарном матче чемпионата Франции (1:3). После игры звёздный форвард парижан Лионель Месси покинул расположение клуба и отправился в Саудовскую Аравию. В социальных сетях уже появилась фотография аргентинца в этой стране.

Как сообщает Le Parisien, Месси проведёт в Саудовской Аравии несколько дней. Аргентинец является послом туризма этой страны. Его визит никак не связан со слухами о возможном переходе в «Аль-Хиляль».

Напомним, что Лионель Месси получил низкую оценку за воскресный матч против «Лорьяна».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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