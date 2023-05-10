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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар, Вальехо и Мариано Диас могут выйти в основе «Реала» на матч с «Хетафе»

10 Мая 2023 • 14:57 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Хетафе
13.05 22:00

Сразу несколько игроков глубокого резерва «Реала» могут выйти в основе в следующем туре чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от Diario AS, на поле с первых минут могут выйти нападающие Эден Азар и Мариано Диас, а также защитник Хесус Вальехо.

Подобное решение главного тренера Карло Анчелотти связано с тем, чтобы предоставить отдых ключевым футболистом команды перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» недавно опустился на третью строчку, уступив второе место соседям из «Атлетико». Отставание от команды Диего Симеоне пока составляет одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Хесус Вальехо Мариано Диас
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Мая 2023 в 15:23
пусть отдыхают основные! выпускайте хоть молодежь, ЛаЛигу упустили, сосредоточимся на ЛЧ!!!!
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