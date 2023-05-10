Азар, Вальехо и Мариано Диас могут выйти в основе «Реала» на матч с «Хетафе»

Сразу несколько игроков глубокого резерва «Реала» могут выйти в основе в следующем туре чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от Diario AS, на поле с первых минут могут выйти нападающие Эден Азар и Мариано Диас, а также защитник Хесус Вальехо.

Подобное решение главного тренера Карло Анчелотти связано с тем, чтобы предоставить отдых ключевым футболистом команды перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» недавно опустился на третью строчку, уступив второе место соседям из «Атлетико». Отставание от команды Диего Симеоне пока составляет одно очко.