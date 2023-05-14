Асенсио проводит свой самый результативный сезон в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио вновь внёс свой вклад в победу команды.

«Сливочные» минимально одолели «Хетафе» в поединке чемпионата Испании, а Асенсио стал автором единственного гола, отличившись на 70-й минуте. Как отмечает Madrid Xtra, в активе 27-летнего игрока уже 20 результативных действий во всех турнирах нынешней кампании (12 забитых мячей и 8 голевых передач) – личный рекорд для испанца, проводящего свой седьмой сезон в «Реале». В среднем на одно результативное действие футболист затрачивает всего 94 минуты.

В общей сложности в активе Марко Асенсио 61 гол и 32 ассиста в 282 поединках за «Реал».