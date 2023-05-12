Анчелотти: «Куртуа – один из лучших вратарей мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал голкипера Тибо Куртуа одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, бельгиец является действующим обладателем премии Льва Яшина от France Football.

«Куртуа – один из лучших вратарей мира, который отлично играет как руками, так и ногами. Мы осведомлены о качествах Тибо», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Анчелотти заявил, что Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» в завтрашнем матче с «Хетафе». Бельгийскому голкиперу не будут давать отдых перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».