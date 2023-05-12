«Манчестер Сити» не сдаётся в попытках заполучить Беллингема

«Манчестер Сити» всё ещё надеется провернуть трансфер полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от ESPN, «горожане» понимают, что мадридский «Реал», куда хочет перейти игрок, ещё долго будет вести переговоры с «Боруссией» по поводу суммы компенсации. «Манчестер Сити» хочет воспользоваться ситуацией и перехватить футболиста, убедив его в состоятельности своего проекта.

Беллингем ранее отказался переходить в «Манчестер Сити» и чётко дал понять, что хочет в «Реал». Тем не менее, руководство «горожан» попробует провести очередную беседу с 19-летним хавбеком с целью перевернуть ситуацию.

Напомним, «Боруссия» требует за Беллингема в районе 120 миллионов евро.