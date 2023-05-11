Беллингем не сомневается в переходе в «Реал»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем твёрдо решил продолжить карьеру в Мадриде.

Несколькими неделями ранее испанские СМИ сообщили о договорённости англичанина с «Реалом». Трансфер будет оформлен сразу после того, как клубы окончательно урегулируют все детали сделки. Как сообщает журналист Рамон Альварес, намерение Беллингема присоединиться к «Реалу» уже не изменить – он давно принял такое решение, и теперь его совершенно не соблазняют другие варианты. 19-летний хавбек считает, что не должен упускать шанс проявить себя в «королевском клубе».

Напомним, что на Джуда Беллингема также претендовали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».