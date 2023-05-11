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Беллингем не сомневается в переходе в «Реал»

11 Мая 2023 • 20:49 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
1 1.25 X 6.80 2 9.50
13.05 19:30

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем твёрдо решил продолжить карьеру в Мадриде.

Несколькими неделями ранее испанские СМИ сообщили о договорённости англичанина с «Реалом». Трансфер будет оформлен сразу после того, как клубы окончательно урегулируют все детали сделки. Как сообщает журналист Рамон Альварес, намерение Беллингема присоединиться к «Реалу» уже не изменить – он давно принял такое решение, и теперь его совершенно не соблазняют другие варианты. 19-летний хавбек считает, что не должен упускать шанс проявить себя в «королевском клубе».

Напомним, что на Джуда Беллингема также претендовали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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