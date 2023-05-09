«Реал» продолжает следить за Ольмо

Мадридский «Реал» всё ещё намерен подписать полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» продолжает следить за испанским хавбеком, который является воспитанником каталонской «Барселоны».

Напомним, у Ольмо в конце следующего сезона заканчивается контракт с «РБ Лейпцигом». «Реал» может попытаться купить игрока ближайшим летом, но не факт, что «сливочных» устроит запрашиваемая сумма трансфера. Есть вариант, при котором «Реал» пригласит Дани летом 2024 года на правах свободного агента, но тогда «королевский клуб» рискует столкнуться с конкуренцией со стороны «Барселоны».

На счету Ольмо два гола и четыре ассиста в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.