«Реал» установил собственный антирекорд последних десяти лет в матче с «Хетафе»

Мадридский «Реал» не лучшим образом провёл первый тайм поединка Ла Лиги против «Хетафе».

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0. «Сливочные» угрожали воротам соперников не так часто, как это бывает обычно, что вылилось в неутешительные показатели: согласно Opta, игроки «Реала» лишь трижды коснулись мяча в чужой штрафной площади за весь первый тайм – худший личный результат в домашних матчах чемпионата Испании с декабря 2012 года. Тогда мадридский «Атлетико» позволил своим соседям совершить лишь два касания в штрафной за полный первый тайм.

Следить за ходом матча «Реал» – «Хетафе» можно на сайте LiveResult.ru.