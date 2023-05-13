Когда в мыслях только Лига чемпионов: «Реал» малой кровью обыграл «Хетафе» в мадридском дерби

«Реал» и «Хетафе» схлестнулись в рамках Ла Лиги. Встреча 34-го тура чемпионата Испании состоялась 13 мая на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На неделе «Реалу» предстоит важнейший выезд в Манчестер, битва с Холланом и Ко определит финалиста Лиги чемпионов. Так что ротация состава для скромного мадридского дерби не просто ожидалась, читалась задолго до игры. Карло Анчелотти предоставил отдых практически всем. Из твёрдых игроков основы в старте появились только Куртуа, Милитао, Камавинга и Вальверде.

Зато как радостно было видеть с первых минут Эдена Азара, получили очередной шанс Тчуамени, Асенсио, Себальос, Начо, Менди и Лукас Васкес. Обрадовались этому факту и футболисты «Хетафе», устроившие штурм ворот «Реала». До опасных моментов дело не дошло, но поначалу можно было перепутать, кто тут фаворит. Максимович бил после сольного прохода, Порту – простреливал, создав неприятные мгновения у ворот Куртуа.

«Реал» отбил стартовый натиск «Хетафе», в середине тайма выдумав классную атаку. Феде Вальверде получил мяч из глубины, ворвался в штрафную площадь и плотно пальнул, но не смог переиграть Давида Сория. Затем ещё арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд, в общем, шикарный пас Милитао на 50 метров пропал даром. «Хетафе» увидел, что «Реал» готов наказывать и тоже пришипился. В привычном стиле стали играть от обороны футболисты Бордаласа.

«Реалу» только это и нужно было. Соперник больше не тревожит в постоянных атаках, можно и передохнуть. Скучнейший час игры, который вместил в себя всего один удар в створ ворот, увидели болельщики, откровенно заскучавшие. Даже Карло Анчелотти устал смотреть на это зрелище, нетипично для себя совершив тройную замену: вышли Винисиус, Диас и Модрич, Вальверде, Себальос и Азар отправились на отдых.

Бордалас, кстати, через пять минут тоже ответил тройной заменой, полностью убрав своё инертное нападение. Но было уже поздно, «Реал» понял намёк Анчелотти, взбодрился и забил. Марко Асенсио разыграл «стеночку» с Лукасом Васкесом и пробил из-за штрафной площади. Рикошет от защитника «Хетафе» кардинально поменял направление мяча, поймав на противоходе Давида Сорию – 1:0.

Затем своё слово сказали и свежие игроки: Мариано Диас передачей вразрез вывел Винисиуса на рандеву с голкипером, бразилец легко катнул мяч мимо Сория и уже успел отпраздновать гол, как увидел, что был зафиксирован офсайд. В следующей атаке Асенсио обязан был оформлять дубль. Вылетел Марко на кросс Крооса и вколачивал мяч головой ударом в упор, но Сория в этом эпизоде раскошелился на чудо-сейв.

Встряхнулся «Реал» после замен Анчелотти, быстро понял своего тренера и добыл победу над «Хетафе». Теперь все мысли «королей» направлены на игру в Манчестере.