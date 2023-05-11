Защитник «Реала» Ферлан Менди готов сыграть с «Хетафе»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди вернулся в общую группу.

Как сообщает L'Equipe, 11 мая 27-летний французский футболист приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, Менди сможет принять участие в предстоящем матче «сливочных» против «Хетафе» в рамках 34-го тура чемпионата Испании, который состоится 13 мая.

В нынешнем сезоне у Менди много мышечных травм, последний раз он появлялся на поле в 26-м туре Ла Лиги в игре с «Барселоной». Всего защитник провел 25 матчей за «Реал» в текущем сезоне, в которых записал в свой актив одну голевую передачу.

После 33 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 68 очков.