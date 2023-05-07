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Азар: «Я хочу играть»

07 Мая 2023 • 12:21 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Хетафе
13.05 22:00

Нападающий «Реала» Эден Азар высказался о своём положении в мадридском клубе.

«Я надеюсь, что у меня получится до конца отработать свой контракт. Этот год был тяжелым для меня, но здесь у меня хорошие отношения с игроками и тренером. Я хочу играть, но понимаю, что это непросто. Однако надеюсь, что смогу получать больше игрового времени на поле», — цитирует Азара Cadena Cope.

В текущем сезоне 32-летний испанский футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов. Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
07 Мая 2023 в 12:43
Я один помню Азара ещё бельгийцем?)
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