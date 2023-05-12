Анчелотти: «Куртуа сыграет с «Хетафе», Винисиус может выйти на замену»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча с «Хетафе» в чемпионате Испании, который состоится завтра.

«Куртуа сыграет с «Хетафе», насчёт Винисиуса я ещё не решил. Возможно, он выйдет на замену. Я поговорил с Винисиусом, он готов принять участие в матче, так как отлично себя чувствует. Ферлан Менди и Себальос вернутся к завтрашней игре. Бензема, Родриго и Алаба получили ушиб во вторник, поэтому не сыграют с «Хетафе», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ожидается, что Анчелотти предоставит отдых многим футболистам основы, чтобы те лучше подготовились к ответному полуфиналу Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».