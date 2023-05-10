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Чемпионат Испании. Ла Лига

Приоритет Асенсио – продлить контракт с «Реалом»

10 Мая 2023 • 16:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
13.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио хочет продлить контракт со своей командой. По информации от Marca, новое соглашение с «королевским клубом» в данный момент является приоритетом для испанского хавбека.

Напомним, контракт Асенсио с «Реалом» истекает уже в конце нынешнего сезона. Источник отмечает, что обе стороны близки к достижению соглашения по всем условиям, но процесс ещё не завершён.

Асенсио ранее связывали с переходом в «Барселону» на правах свободного агента, но футболист уже исключил этот вариант. Марко вряд ли получит повышение зарплаты по новому контракту. Скорее всего, испанец будет зарабатывать столько же, сколько и сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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