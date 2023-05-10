Приоритет Асенсио – продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио хочет продлить контракт со своей командой. По информации от Marca, новое соглашение с «королевским клубом» в данный момент является приоритетом для испанского хавбека.

Напомним, контракт Асенсио с «Реалом» истекает уже в конце нынешнего сезона. Источник отмечает, что обе стороны близки к достижению соглашения по всем условиям, но процесс ещё не завершён.

Асенсио ранее связывали с переходом в «Барселону» на правах свободного агента, но футболист уже исключил этот вариант. Марко вряд ли получит повышение зарплаты по новому контракту. Скорее всего, испанец будет зарабатывать столько же, сколько и сейчас.