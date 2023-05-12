Анчелотти: «Мы сыграем против команды, которая борется за выживание, поэтому я выпущу свежий состав»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от завтрашнего поединка с «Хетафе» в рамках чемпионата Испании. В этой игре итальянец выпустит резервный состав, так как хочет дать отдых ключевым футболистам перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится на «Этихаде».

«Мы сыграем против энергичной команды, которая борется за выживание, поэтому я выпущу свежий состав. Кто именно выйдет в старте? Не буду ничего рассказывать, не хочу давать преимущество «Хетафе», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» уже располагается на третьей строчке в чемпионате Испании, отставая от соседей из «Атлетико» на одно очко.