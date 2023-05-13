«Реал» не планирует трансфер нового правого защитника

Мадридский «Реал» доволен теми правыми защитниками, которые в данный момент имеются в распоряжении клуба. Напомним, на этой позиции выступают Дани Карвахаль и Лукас Васкес, который в основном страхует своего партнёра на скамейке запасных.

По информации от журналиста Хорхе Пикона, руководство «Реала» не заинтересовано в покупке правого защитника ближайшим летом. Напомним, ранее «сливочных» связывали с фуллбеком лондонского «Челси» Рисом Джеймсом, но сделка по англичанину крайне маловероятна в ближайшее межсезонье.

На счету Карвахаля две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Васкес забил 4 гола в Ла Лиге в этом сезоне.