Экс-ассистент Моуринью: «У Хаби Алонсо есть качества для того, чтобы стать тренером «Реала»

Жозе Мораиш, бывший ассистент тренера «Ромы» Жозе Моуринью, считает, что наставнику леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо по силам возглавить мадридский «Реал» в будущем.

«У Хаби Алонсо есть качества для того, чтобы в будущем стать тренером «Реала». Он учился у мастеров своего дела, работая с Моуринью и Гвардиолой. Хаби является лидером и может справиться с поставленной задачей. Я бы поддержал идею назначения Алонсо в «Реал», – цитирует Мораиша Madrid Xtra.

Напомним, сегодня «Байер» Алонсо сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Ромой» Моуринью. Экс-футболист «Реала» встретится со своим бывшим тренером в качестве наставника команды соперника.