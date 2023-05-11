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Экс-ассистент Моуринью: «У Хаби Алонсо есть качества для того, чтобы стать тренером «Реала»

11 Мая 2023 • 15:25 Комментировать
Рома
...
Байер Л
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Через 5 ч. 8 мин.

Жозе Мораиш, бывший ассистент тренера «Ромы» Жозе Моуринью, считает, что наставнику леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо по силам возглавить мадридский «Реал» в будущем.

«У Хаби Алонсо есть качества для того, чтобы в будущем стать тренером «Реала». Он учился у мастеров своего дела, работая с Моуринью и Гвардиолой. Хаби является лидером и может справиться с поставленной задачей. Я бы поддержал идею назначения Алонсо в «Реал», – цитирует Мораиша Madrid Xtra.

Напомним, сегодня «Байер» Алонсо сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Ромой» Моуринью. Экс-футболист «Реала» встретится со своим бывшим тренером в качестве наставника команды соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Хаби Алонсо Жозе Мораиш Байер
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РОМА БАЙЕР Л
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